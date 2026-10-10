Scippo alla 17enne in piazzale Veleia, individuato e denunciato un 35enne: aveva un coltello
Rintracciato dai carabinieri due ore dopo in via Colombo. La madre della ragazza ringrazia il funzionario della Banca di Piacenza e i passanti intervenuti in suo aiuto.
Ermanno Mariani
|2 ore fa
I carabinieri hanno rintracciato il fuggitivo
È stato rintracciato dai carabinieri appena due ore dopo il tentativo di rapina ai danni di una diciassettenne in piazzale Veleia, a Piacenza. Si tratta di un 35enne marocchino residente in Val Tidone, già noto alle forze dell'ordine, individuato giovedì sera in via Colombo grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e dai testimoni.
L'uomo è stato denunciato per tentata rapina e porto abusivo di arma impropria: durante il controllo i militari gli hanno trovato addosso un coltello. Al termine degli accertamenti è stato lasciato libero.
L'episodio era avvenuto intorno alle 17, nei pressi del Lidl. Il malvivente aveva strappato la borsetta alla ragazza, che lo aveva inseguito gridando aiuto. A sbarrargli la strada era stato Paolo Marzaroli, funzionario della Banca di Piacenza, consentendo alla giovane di recuperare la borsa.
La madre della diciassettenne ha voluto ringraziare pubblicamente Marzaroli e gli altri passanti intervenuti. «È bello sapere che ci sono persone che si attivano quando succede qualcosa», ha dichiarato, ricordando anche il gesto di un ragazzo che aveva portato una bottiglietta d'acqua alla figlia, ancora scossa.
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