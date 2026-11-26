Ad agosto aveva dato l’addio ai microfoni di Radio Montecarlo. Troppo poco il tempo che gli restava da vivere. Intendeva spendere quei 60 giorni di vita che gli restavano stretto alla sua famiglia. Solo un mese dopo, il destino aveva già cambiato le carte in tavola, un’altra volta. Parisi aveva raccontato allora di quel suo viaggio della speranza su Libertà, diretto negli Stati Uniti, ove accedere a un nuovissimo farmaco contro il tumore al pancreas. Un diario lucido e spietato, per una battaglia ingaggiata proprio contro quel tempo.

Max Parisi, 57enne giornalista e speaker radiofonico di Milano, è suo malgrado diventato ambasciatore di speranza. Perché quel farmaco dal nome impronunciabile - Daraxonrasib, non ancora disponibile in Italia a carico del Sistema sanitario nazionale - una terapia da oltre 40mila euro al mese, lo ha tolto dal cappio di una fine imminente. Sta meglio tanto da esser tornato ai microfoni di Radio Montecarlo, è diventato il faro in Italia di migliaia di malati come lui che chiedono come arrivare alle cure e il portavoce di una battaglia di civiltà e di umanità, affinché questo farmaco (che non è adatto a tutti i malati) possa diventare in Italia accessibile a chi ne ha bisogno. Dopo esser diventato bandiera, è diventato un caso, e il suo volto sorridente è adesso protagonista dei media nazionali. Ieri, con la moglie Louise e la figlia 21enne Sophia (ne ha una seconda, Vivienne), è venuto a trovarci a Libertà, in via Benedettine.