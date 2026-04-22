La donna volubile di Goldoni al San Matteo sabato 25 e domenica 26 aprile

Tra equivoci, civetterie e piccoli inganni prende vita una commedia brillante, dove l’amore è capriccioso e nulla è come sembra: un testo nato nel Settecento, ma sorprendentemente attuale. Rosaura è giovane, affascinante e imprevedibile: cambia idea e sentimenti con disarmante rapidità, spiazzando i corteggiatori e giocando con regole e convenzioni. Al Teatro San Matteo di Piacenza va in scena “La donna volubile” di Carlo Goldoni, sabato 25 e domenica 26 aprile alle 21, con la Società Filodrammatica Piacentina e la regia di Lorenzo Loris.

«È un testo inedito di Goldoni, divertente e comico – spiega il regista –. Il tema della volubilità si intreccia alle dinamiche matrimoniali: la protagonista non riesce a scegliere il proprio futuro sposo e cambia idea di continuo, dando vita a situazioni esilaranti. È una caratteristica psicologica molto presente anche oggi: basta osservare alcuni leader della politica internazionale per riconoscerne chiaramente i tratti».

Lo spettacolo è presentato in un adattamento con scena e regia di Lorenzo Loris, con costumi di Loredana Vallisa e luci di Rubens Repetti. Contributi video di Giancarlo Carraro, collaborazione di Enrico Merli e dipinti proiettati realizzati dal pittore Paolo Paradiso.

In scena Anna Ventriglia, Giuseppe Orsi, Flora Croce, Sara Gurnari, Selena Buzzetti, Anna Signaroldi, Ornella Bergonzi, Lorenzo Cammi, Marcello Tassi, Elia Passeri, Giovanni Vallisa, Nando Rabaglia, Laura Scaglioni, Gian Pietro Taina, Annarosa Zanelli.

Prenotazione consigliata al 348-2680228 oppure alla mail: iscrizionifilodrammaticapc@ gmail.com.