La donna volubile torna in scena al teatro di Cortemaggiore

La donna volubile” di Carlo Goldoni: questa volta l’appuntamento è al Teatro Duse di Cortemaggiore domenica 24 maggio alle ore 21, con la Società Filodrammatica Piacentina e la regia di Lorenzo Loris. Tra equivoci, civetterie e piccoli inganni prende vita una commedia brillante e sorprendentemente moderna, dove l’amore cambia direzione di continuo e nulla è davvero come sembra. Protagonista è Rosaura, giovane affascinante e imprevedibile, incapace di scegliere il proprio futuro sposo e pronta a ribaltare ogni certezza con repentini cambi d’umore e di sentimento. Dopo il successo registrato a fine aprile al Teatro San Matteo , torna in scena “” di Carlo Goldoni: questa volta l’appuntamento è al, con la Società Filodrammatica Piacentina e la regia di Lorenzo Loris. Tra equivoci, civetterie e piccoli inganni prende vita una commedia brillante e sorprendentemente moderna, dove l’amore cambia direzione di continuo e nulla è davvero come sembra. Protagonista è Rosaura, giovane affascinante e imprevedibile, incapace di scegliere il proprio futuro sposo e pronta a ribaltare ogni certezza con repentini cambi d’umore e di sentimento.

Lo spettacolo è proposto in un adattamento con scena e regia di Lorenzo Loris, costumi di Loredana Vallisa e luci di Rubens Repetti. Contributi video di Giancarlo Carraro, collaborazione di Enrico Merli e dipinti proiettati realizzati dal pittore Paolo Paradiso. Sul palco: Anna Ventriglia, Giuseppe Orsi, Flora Croce, Sara Gurnari, Selena Buzzetti, Anna Signaroldi, Ornella Bergonzi, Lorenzo Cammi, Marcello Tassi, Elia Passeri, Giovanni Vallisa, Nando Rabaglia, Laura Scaglioni, Gian Pietro Taina e Annarosa Zanelli.

Prenotazione consigliata al 366-3065722 oppure presso l’Associazione Turistica Cortemaggiore (via Boni Brighenti 2/a, Cortemaggiore).