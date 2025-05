L’uso del defibrillatore al centro di “Nel mirino”, su Telelibertà

È Progetto Vita il protagonista della puntata di “Nel mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi, in onda venerdì 9 maggio alle 21.

Per parlare del primo progetto europeo di “Defibrillazione Precoce” sul territorio per prevenire la morte improvvisa dovuta ad arresto cardiaco, saranno ospiti allo Spazio Rotative Daniela Aschieri, cardiologa e presidente di progetto Vita, Valentina Pellizzoni, medico e volontaria di Progetto Vita, il medico di medicina generale Matteo Guglielmi, lo studente Tommaso Costantini, uno dei primi bimbi formati all’uso del defibrillatore, nonché Brenda Sarno e Lence Kostadinova, che porteranno la loro testimonianza dei soccorsi.

Il progetto consiste nella realizzazione di una rete di “defibrillatori semiautomatici dislocati in punti strategici della città e della provincia e utilizzati da personale “non sanitario”. Sarà pertanto l’occasione per conoscere meglio un progetto diventato un modello in tutta Italia e ascoltare attraverso alcuni video le storie di coloro che hanno beneficiato di Progetto Vita, avendo salva la vita grazie all’intervento di chi sapeva utilizzare il defibrillatore.

Un focus sarà rivolto anche ai soccorritori: cosa li ha spinti a fare il corso di formazione? Che tipo di rapporto è poi nato con chi hanno salvato? Ma soprattutto si parlerà dei primi momenti del soccorso, quei pochi minuti in cui sapere come comportarsi può fare la differenza fra la vita e la morte.

Ma durante la puntata si guarderà anche al futuro del progetto, soffermandosi sulle azioni per sostenerlo.