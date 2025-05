Rifiuti abbandonati in strada, residenti e commercianti indignati

Rifiuti ingombranti abbandonati in via Felice Frasi, dalla notte tra domenica 18 e lunedì 19 maggio. La segnalazione arriva direttamente da residenti e commercianti, indignati dal gesto apparentemente di inciviltà.

"Siamo arrivati questa mattina e abbiamo avuto questa sorpresa - spiegano -. Abbiamo subito avvisato Iren". Forse si è trattato di un deposito temporaneo per un ritiro concordato con Iren, ama non c'erano cartelli o avvisi a specificarlo. E intanto, nel primo pomeriggio di lunedì, i rifiuti erano ancora lì, appoggiati allo spigolo del palazzo. Fino alle 15, quando sono stati rimossi. Quella che è rimasta è invece l'indignazione di chi in quella via ci vive o lavora.