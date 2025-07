Schianto ultraleggero, Valluretta attonita per Anna Maria e Sergio

«Annamaria e Sergio erano due persone vitali, vivaci. Quello che è successo ci lascia davvero attoniti». Quando la notizia della tragica scomparsa di Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano, la coppia morta dopo che il velivolo ultraleggero su cui viaggiava si è schiantato in provincia di Brescia, ha iniziato a diffondersi, in Valtidone e Valluretta è iniziato un passaparola di commenti increduli. Entrambi erano molto conosciuti.

Lui era un avvocato 75enne milanese mentre lei era una ristoratrice sessantenne «anima» della Locanda San Lupo di Albareto di Ziano. Tutti e due condividevano la passione per la Valtidone e la Valluretta. Terre che lui aveva preso a frequentare fin dalla fine degli anni Settanta, mentre lei più di recente. Entrambi avevano intessuto legami di amicizia ed erano diventati profondi conoscitori del territorio.

Ravaglia aveva preso casa in Valluretta e frequentava l'avio superficie di Casaliggio. Era infatti un «pilota esperto appassionato di volo da decenni». come testimoniano gli amici. «Lei – dicono i conoscenti di Anna Maria De Stefano – era una donna decisa, bellissima, volitiva». «Ha portato la cucina di pesce a Ziano. Credeva nella ristorazione, quella fatta bene, e per questo ha dato un contributo determinante alla nostra vallata».