Ultraleggero decolla da Casaliggio e cade in autostrada, due morti tra le fiamme

Un velivolo ultraleggero decollato da Casaliggio è precipitato in provincia di Brescia e ha preso fuoco su un raccordo autostradale. Le due persone a bordo - Sergio Ravaglia, avvocato milanese di 75 anni, e una donna di 60 anni, Anna Maria De Stefano - sono morte carbonizzate. La tragedia attorno a mezzogiorno di martedì 22 luglio. Il piccolo aereo proveniente dall'aviosuperficie di Casaliggio di Gragnano, mentre sorvolava il territorio bresciano, è piombato sulla Corda Molle, una bretella autostradale che collega l'A4 alla A21, nei pressi dell'uscita di Azzano Mella.

I resti del velivolo, che nell'impatto ha preso fuoco, hanno invaso la strada. Un furgone e un'auto in transito in direzione di Milano hanno attraversato le fiamme fortunatamente senza incendiarsi. I due automobilisti sono stati soccorsi dal 118. Il primo, un uomo di 56 anni, apparentemente illeso, è stato portato al Poliambulanza di Brescia, l'altro, invece, 49 anni, ha ricevuto alcune cure sul posto ma non è stato necessario per lui il trasporto al pronto soccorso.

Alcuni testimoni riferiscono di avere udito un boato e poi hanno visto la fiammata. Sul posto i carabinieri di Brescia, mezzi dei Vigili del fuoco e Ats Cremona e diversi mezzi del 118, tra cui l'elisoccorso. La procura di Brescia ha chiesto l'intervento della Polaria di Milano per fare chiarezza sulle cause che hanno provocato la caduta del velivolo.

I vigili del fuoco intervenuti sul tratto del raccordo autostradale dov'è precipitato il velivolo