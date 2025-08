Ultimo saluto alla ristoratrice Anna Maria De Stefano

Sono stati celebrati ieri, 2 agosto 2025, nella Collegiata di Borgonovo i funerali di Anna Maria De Stefano, vittima dell'incidente aereo avvenuto il 22 luglio ad Azzano Mella, in provincia di Brescia. Grande cordoglio per la donna che da anni gestiva la locanda San Lupo, ad Albareto di Ziano. Quando il velivolo è precipitato, la 60enne era a bordo di un ultraleggero, decollato dall'aviosuperficie di Gragnano, insieme al compagno, l'avvocato milanese Sergio Ravaglia. Una tragedia sulla quale sono state aperte due indagini (dalla procura di Brescia e dall'Autorità nazionale per la sicurezza del volo) ma che non ha trovato ancora una spiegazione.

Il feretro esce dalla Collegiata di Borgonovo