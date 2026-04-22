Una sedia montascale per Salm: Sos raccolto dai volontari di Cadeo

La famiglia di Ahmed Hashad, residente in via San Francesco a Fiorenzuola, da giovedì 23 aprile potrà contare su una barriera architettonica in meno e su un aiuto concreto in più. L’Associazione volontari trasporti di Cadeo (Avtc) ha infatti risposto all’appello lanciato sulle colonne di Libertà donando una sedia montascale a Salm, la figlia disabile tredicenne di Hashad, che vive con la famiglia al terzo piano di un condominio privo di ascensore.

La notizia è arrivata improvvisa nel pomeriggio di martedì 21 aprile, mentre la troupe di Telelibertà stava raccogliendo la testimonianza del padre (servizio poi andato in onda nel telegiornale della sera). Solo pochi giorni prima, domenica 19, Hashad aveva raccontato su Libertà le difficoltà quotidiane della famiglia: «Abbiamo bisogno di una casa al piano terra o con un ascensore. Non riusciamo più a spostare Salm dal terzo piano». Da qui, una mobilitazione spontanea: la storia ha iniziato a circolare sui social raccogliendo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto. Anche l’amministrazione comunale aveva espresso vicinanza, spiegando che il nucleo è seguito da tempo e che la situazione continuava a essere monitorata.

La svolta, però, è arrivata con i fatti. Quando ieri il furgoncino bianco dell’Avtc è entrato in via San Francesco alla ricerca del civico 15, Hashad ha stentato a crederci. «Dopo aver letto la storia su Libertà abbiamo deciso di intervenire - ha spiegato Francesco Grandini, presidente dell’associazione - donando una sedia a rotelle cingolata, alimentata a batteria, che permetterà alla famiglia di affrontare gli spostamenti quotidiani». Giovedì sarà effettuata la consegna definitiva.

L’associazione ha già avviato un dialogo con il Comune. «Saremo presenti durante l’installazione - ha commentato la vicesindaca Paola Pizzelli -. Al Comune non era mai arrivata una richiesta formale per un montascale, ma siamo contenti di questo esito positivo».

Commosso, Hashad ha ringraziato: «Attendevo questo momento da cinque anni. Ora Salm potrà uscire più facilmente per andare a scuola, in fisioterapia e stare con noi. Un grande grazie a chi ci ha aiutato».