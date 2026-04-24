È arrivata la carrozzina, la gioia di papà Ahmed: «Salm uscirà più spesso»

«È una carrozzina motorizzata, dotata di cingoli e a batteria: tramite pulsanti sale e scende dalle scale evitando a chi la utilizza di far fatica», spiega Francesco Grandini, presidente dell’ Associazione volontari trasporti di Cadeo (Avtc), mentre consegna la sedia a rotelle cingolata e il relativo caricabatteria alla famiglia di Ahmed Hashad. L’atto di solidarietà è avvenuto ieri pomeriggio in via San Francesco, a Fiorenzuola, e si inserisce nel contesto della vicenda della famiglia in cerca di aiuto per Salm, la figlia disabile di Hashad, che abita in un condominio privo di ascensore.

Libertà segue la vicenda da domenica 19 aprile e Avct, leggendo l’appello lanciato sulle nostre colonne, ha scelto di esserci: «Ci siamo consultati e abbiamo deciso di consegnare la carrozzina in comodato d’uso a tempo indeterminato, gratuitamente – continua Grandini – . Per soddisfare il bisogno di Ahmed Hashad, trasportare la figlia per le scale». Dopo un primo sopralluogo, avvenuto nel pomeriggio di martedì, ieri l’arrivo del furgoncino bianco ha portato un aiuto concreto per abbattere la barriera architettonica che da tempo rendeva la quotidianità della famiglia di Hashad difficile.