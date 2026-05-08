Sonia e figli scomparsi: radioline e filo da pesca, ipotesi pausa nella natura

Proseguono anche oggi, venerdì 8 maggio, le ricerche di Sonia Bottacchiari, partita da Castell'Arquato con la figlia sedicenne, il figlio quattordicenne e quattro cani, lo scorso 20 aprile, e dei quali si sono perse le tracce nella zona di Tarcento, in provincia di Udine.

Secondo quanto raccolto, la donna avrebbe avuto un contatto in queste zone, forse riconducibile a un maestro di arrampicata. Anche questa pista sarebbe ora al vaglio degli investigatori. Sonia e i ragazzi avrebbero portato con sé delle radioline, acquistate poco prima della partenza, probabilmente per poter comunicare nei boschi. Con loro ci sarebbe stato anche del filo da pesca e sale per attirare gli animali. Elementi che sembrano far pensare all’intenzione di trascorrere del tempo immersi nella natura, tra i boschi e i monti della zona.

Le risorse in campo

Alle ricerche hanno partecipato 25 persone nella prima giornata, il 6 maggio, e 65 nella seconda, il 7 maggio. Oggi sono impegnati 35 operatori tra vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di finanza, carabinieri, protezione civile. Sul campo operano squadre ordinarie e nuclei specialistici Saf. Nei giorni scorsi sono stati impiegati anche l’elicottero dei vigili del fuoco di Venezia e i droni del corpo.

La protezione civile è intervenuta con squadre a terra e personale generico, oltre a un’unità cinofila da traccia e ai droni dei volontari. Coinvolti nelle operazioni anche la guardia di finanza e il soccorso alpino, con i volontari del Cnss e le unità cinofile. I carabinieri hanno messo in campo una ventina di militari dell’Arma, che si spostano sul territorio a seconda della direzione che prendono le indagini.

Proprio accanto al fiume Torre, nel piazzale del palazzetto dello sport del paese, è stato allestito il centro di coordinamento ricerche. Qui vengono coordinate tutte le operazioni di ricerca per quanto riguarda il territorio italiano.

Le indagini

I carabinieri di Cividale del Friuli stanno seguendo in prima persona le indagini, coinvolgendo di volta in volta i diversi comandi territoriali in base alle necessità operative. I militari sono in contatto con il comando dei carabinieri di Castell’Arquato, dove è stata presentata la denuncia di scomparsa. Nell’arco di una ventina di chilometri, in quest’area del Friuli, sorgono almeno quattro comunità buddhiste. Secondo quanto emerso, anche questo aspetto rientrerebbe tra gli elementi approfonditi dagli investigatori.

Si tratta inoltre di una zona di grande interesse naturalistico, attraversata da numerosi cammini e percorsi di trekking. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un possibile desiderio, da parte di Sonia Bottacchiari, di contatto con la natura e con la spiritualità, forse legato alla volontà di cambiare vita. Al momento, però, si tratta soltanto di ipotesi e il condizionale resta d’obbligo.