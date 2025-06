Tragedia a Bobbio, cade dal ponte Gobbo e muore

Forse a causa di un improvviso malore un 65enne milanese, in pensione da pochi giorni, è precipitato dal ponte Gobbo di Bobbio e ha perso la vita. La tragedia nel primo pomeriggio di sabato 21 giugno. L'uomo era in compagnia di amici, ai quali ha detto che non si sentiva bene e si è seduto sul muretto del manufatto.

Forse a causa di un mancamento si sarebbe accasciato all'indietro cadendo nel vuoto e finendo sui sassi del greto. La dinamica è ancora al vaglio.

Sconvolti gli amici che erano con lui e l'hanno visto sedersi sul muretto probabilmente dopo aver accusato un malore.

Un amico, in particolare, a seguito dell’accaduto ha accusato un malessere ed è stato portato al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'eliambulanza, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Presente anche il Soccorso alpino