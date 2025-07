Precipita dal ponte Gobbo a Bobbio: gravissima una 16enne

A chi in quel momento passeggiava sul ponte Gobbo è sembrata una scena impossibile: una ragazzina di soli 16 anni è precipitata per oltre dieci metri dall’arcata più alta del ponte simbolo della città, verso valle. È caduta in pochi secondi nell’acqua e la forza del Trebbia l’ha trascinata tra le rocce: sono stati tre giovani bagnanti a correrle subito incontro, incuranti del rischio dei vortici in quel tratto, e le hanno salvato la vita portandola a riva, anche se le condizioni della giovane, ora ricoverata in Terapia intensiva a Parma, dove è stata trasportata con l'eliambulanza atterrata al campo sportivo, restano gravissime.

I soccorritori del 118 hanno subito praticato tutte le delicate manovre di rianimazione, aiutati nel recupero sulla riva boscosa dai Vigili del fuoco, i quali si sono trovati a fare i conti con la strada Provinciale 18 chiusa al bivio per Coli e sono quindi dovuti passare per la più lontana Piancasale. L’intervento è stato comunque il più rapido possibile e ha scongiurato al momento quello che sembrava un tragico epilogo.

Non si esclude nessuna strada: né che la giovane abbia tentato un tragico gesto volontario, né che possa essere scivolata per una distrazione. Sono i Carabinieri a provare a ricostruire quel che possa essere accaduto. Sul posto è stato allertato anche il Soccorso alpino.