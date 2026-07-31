Val Tidone Wine Fest, quattro domeniche tra vino, sapori e tradizioni
Dal 6 al 27 settembre il festival farà tappa a Borgonovo, Ziano, Trevozzo e Pianello. In programma degustazioni, prodotti tipici, feste storiche e appuntamenti dedicati alle eccellenze della Val Tidone
Mariangela Milani
|34 minuti fa
L'incontro di presentazione del programma del Val Tidone Wine Fest - © Libertà/Mariangela Milani
La 17ª edizione del Valtidone Wine Fest scalda i motori. Si parte domenica 6 settembre a Borgonovo con "Ortrugo&Chisöla" lungo via Roma, abbinato alla Festa d’la Chisöla, che festeggia la 60ª edizione.
Domenica 13 settembre il festival si sposta a Ziano con "Sette Colli in Malvasia", in concomitanza con la 74ª Festa dell’Uva organizzata dalla Pro loco, tra giochi popolari, carri allegorici e l’immancabile albero della cuccagna.
Domenica 20 settembre sarà la volta di Trevozzo con "DiTerreDiCibiDiVini…DiOli", dove protagonisti saranno i vini passiti, affiancati dai prodotti tipici del territorio e in particolare dal "buslàn", il tradizionale ciambellone locale.
Il Valtidone Wine Fest 2026 si concluderà domenica 27 settembre a Pianello con "Pianello Frizzante", appuntamento abbinato alla festa patronale di San Maurizio e alle celebrazioni del gemellaggio con il borgo toscano di Cerreto Guidi.
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