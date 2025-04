Vigile elettronico dal 12 maggio in piazza Duomo

Da lunedì 12 maggio scatta la videosorveglianza di piazza Duomo 24 ore su 24. Si parte in forma sperimentale per un mese e mezzo, con multe solo virtuali per chi verrà pizzicato in attraversamento abusivo. Le multe vere, realmente da pagare, per un importo fino a 140 euro, arriveranno dalla fine di giugno: è ancora da stabilire se dal 23 o dal 30 del mese.

Divenuta isola pedonale dal 2005, piazza Duomo, sulla falsariga di quanto avvenuto due anni fa in piazza Cavalli, è pronta così a dotarsi dello scudo a protezione dalle auto. Montate lo scorso autunno, le telecamere sono due e da una settimana hanno iniziato a funzionare: una è all’imbocco della piazza sul lato di via Daveri, l’altra è in via Pace, a sorvegliare l’accesso a piazza Duomo da Sud. Ad avvertire della videosorveglianza, ci sono, sotto le telecamere, due cartelli.