Isola pedonale in piazza Duomo, dal 23 giugno scatteranno le multe

Per l'area pedonale di Piazza Duomo il Comune concede ancora una settimana di tregua, poi scatteranno implacabili le multe. Le sanzioni non scatteranno dunque lunedì, 16 giugno, come inizialmente previsto, ma lunedì 23. Si allungano dunque da quattro a cinque le settimane di sperimentazione senza multe. Terminate le quali, però, non ci saranno più scusanti per i veicoli non autorizzati che accedono all’Area Pedonale Urbana (APU) di piazza Duomo. Più esattamente, alla mezzanotte tra domenica 22 e lunedì 23 segnerà l’inizio della fase a regime del nuovo sistema di controllo elettronico degli accessi.

La giunta comunale ha deciso di ritardare di una settimana l’attivazione delle sanzioni per rafforzare ulteriormente la comunicazione al riguardo. «Una proroga mirata a ridurre al minimo le sanzioni attraverso una corretta informazione», ha spiegato l’assessore alla Viabilità, Matteo Bongiorni, sottolineando l’impegno della Polizia locale nel presidiare i varchi e fornire chiarimenti agli automobilisti.

I PASSAGGI IRREGOLARI IN VIA ROMAGNOSI RIDOTTI DA 11MILA a MILLE

L’APU di piazza Duomo ricalca il modello già sperimentato in piazza Cavalli: la fase di pre-esercizio ha infatti evidenziato una drastica riduzione dei passaggi non autorizzati. Secondo i dati raccolti, ad aprile il varco di via Romagnosi ha registrato oltre 48mila transiti, di cui circa 11mila irregolari. A maggio, i veicoli in potenziale infrazione sono scesi a poco più di 2.700 su 21.740 totali. Tendenza analoga in via Pace, dove le infrazioni sono passate da 3.827 a 1.187 nel giro di un mese. «Numeri che dimostrano l’efficacia dell’informazione e la crescente consapevolezza dei cittadini», ha commentato Bongiorni.

PREDISPOSTI DUE VARCHI ELETTRONICI

I varchi elettronici sono due: uno tra via Romagnosi e via Daveri, l’altro alla confluenza di via Pace con i chiostrini del Duomo. L’area interdetta al traffico comprende, oltre alla piazza stessa, via Vago, vicolo del Tarocco, vicolo Pazzarelli, via XX Settembre e il tratto di via Chiapponi compreso tra via XX Settembre e via Sopramuro. Il divieto di accesso per i non autorizzati è attivo 24 ore su 24, festivi compresi.



NESSUNA RESTRIZIONE PER VIA VESCOVADO

Restano accessibili senza necessità di pass Ztl via Vescovado (svoltando da via Roma), via Nicolini, i chiostri del Duomo e via Prevostura. I veicoli autorizzati alla Ztl A, ma non all’APU, potranno comunque accedere ai chiostrini da via Pace o proseguire lungo percorsi consentiti come via Romagnosi, via Chiapponi e via Daveri.

ESENTATI RESIDENTI, DISABILI ED ESERCENTI

Per residenti, disabili, esercenti e altre categorie elencate nella sezione FAQ del sito comunale, non è richiesta alcuna azione: i pass Ztl già in possesso sono stati aggiornati automaticamente. Al momento del rinnovo, sarà rilasciato il nuovo contrassegno aggiornato.

«VALORIZZA UNA ZONA MONUMENTALE E GARANTISCE PIU' SICUREZZA»

Il vicesindaco ha ribadito che l’obiettivo dell’APU è duplice: valorizzare un’area monumentale di particolare pregio e garantire maggiore sicurezza e vivibilità per residenti e visitatori. «Il centro storico deve essere un luogo da vivere, non solo da attraversare», ha dichiarato.

L'UFFICIO ZTL TRASLOCA IN VIA BEVERORA

Intanto, da lunedì 16 giugno l’ufficio Ztl si trasferisce presso gli sportelli Quic in viale Beverora, per offrire un servizio più vicino al cuore della città. Restano invariati i contatti telefonici e email, così come gli orari di apertura.



TELECAMERE IN VIA DEL CEMENTIFICIO

Infine, anche per l’area pedonale sperimentale di via del Cementificio, nella zona della Baia del Re, le telecamere entreranno prossimamente in funzione con regime sanzionatorio.