Gropparello in festa per ricordare Chicco, sabato finale e maxi assegno per Lilt Piacenza

Entusiasmo e partecipazione da record, al “Rosso” di Gropparello, per la terza edizione del Memorial intitolato ad una icona del volontariato locale quale Chicco Maggi, che da lassù s’appresta anch’esso a seguirne l’appassionante e coinvolgente epilogo fissato per domani, sabato 14 giugno, dopo tre settimane vissute tra tanto sport e divertimento a braccetto con la solidarietà. Detto che la macchina organizzativa composta in abbinata da Promis Gruparel e Polisportiva ha fatto di nuovo centro, tanto da poter assicurare alla Lilt Piacenza un contributo pari a 1.500 euro per la ricerca contro il brutto male che si è portato via prematuramente il buon Chicco, la chiosa del Memorial abbinato al Torneo dei Comuni è un misto di eventi e competizioni che copre l’intero arco della giornata. Il via di buon mattino, dalle ore 9, nell’adiacente piscina “La Castellana” dove andrà in scena il torneo di beach volley. Dall’ora della merenda in poi tanto calcio per tutti sul manto erboso del “Rosso”, a cominciare dalla sfida tra genitori e giovani promesse del vivaio gialloverde. A seguire spazio prima ad una sfida di calcio femminile e successivamente ad una di calcio giovanile.

Le volontarie di Lilt Piacenza presenti durante le serate del Memorial Chicco Maggi

Dopodichè i piatti forti, a cominciare dal tradizionale appuntamento con il match tra gli Amici del Chicco, la finale del torneo Over 35 tra le squadre di Lugagnano e Fulgor Fiorenzuola, quale succoso antipasto della finalissima del Torneo dei Comuni, pari alla stracittadina tra le compagini di Piacenza centro e Piacenza stadio. I primi, in semifinale, si sono presi la rivincita sui campioni uscenti del Gropparello vincendo di misura (1-0), mentre i secondi, forti del già sicuro capocannoniere del torneo che risponde al nome di Luca Franchi (14 gol), hanno avuto ragione del San Giorgio (del vice cannoniere Campana con 8 centri) per 4-2. Ben 16, per inciso, le partecipanti al via in rappresentanza di 14 comuni, compreso quello di Salsomaggiore. Al termine le premiazioni di rito, mentre durante l’intera giornata assicurata tanta qualità agli stand gastronomici.

Le prossime iniziative targate Promis Gruparel

Già garantito, ovviamente, l’arrivederci alla prossima edizione del “Memorial Chicco Maggi”, con la Promis Gruparel che ha già allestito, per il prosieguo di quest’estate, il torneo notturno di calcio a cinque per l’ultimo week end di giugno (già iscritte 22 squadre), l'amato torneo dei Rioni per ultime due settimane di luglio e l'immancabile Festa dei Cuion con artisti del calibro di Ambra Marie, Cecco e Cippo, i Cosmonauti borghesi e la band rock dei Meganoidi in programma per il primo fine settimana di agosto.

Sport, cultura e solidarietà insieme per promuovere il territorio di Gropparello.