Il grande cuore della Placentia Half Marathon a Grazzano Visconti

Placentia Half Marathon ha stupito per l'ennesima volta e fatto centro in quanto a generosità. Laha stupito per l'ennesima volta e fatto centro in quanto a generosità. È il volto più bello di questa 28esima edizione , mostrato come da tradizione nel cortile interno del Castello di Grazzano Visconti dove si è tenuto l'atto conclusivo presentato dal giornalista Marco Vincenti. Gli organizzatori hanno potuto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a dare vita alla manifestazione raccogliendo la cifra record di 50mila e 500 euro in beneficenza.

«Non raggiungevamo quota 50mila euro da diversi anni, siamo davvero contenti e da qui partiamo per organizzare la 29esima edizione che sarà il 10 maggio del 2026» ha detto Alessandro Confalonieri, che in realtà guarda più avanti, «alla 30esima, sarà un evento storico che lentamente si avvicina, noi ci auguriamo che chi ci sarà alla 29esima penserà già a iscriversi l'anno successivo». Spazio quindi alle singole donazioni: l'iniziativa “ScopriPiacenza” tenuta il sabato precedente la Marathon e il Radio Sound Party & Food hanno raccolto 25mila euro per la Casa di Iris.

Poi un altro “grande cuore”, quello della staffetta salvati-salvatori e 100x100 Progetto Vita che hanno raccolto 20mila euro per Progetto Vita. Consegnato, infine, il terzo contributo di 5.500 euro a Unicef provinciale. La serata si è chiusa con la parte più “sportiva”, la premiazione ai donatori di sangue Avis più veloci alla Half Marathon, primo assoluto Andrea Astolfi (Locate Triulzi, 1h,12',29”) e prima assoluta Claudia Santinelli (Atletica Codogno, 1h,27',38”), atleta Junior Juriy Merli (ASD Placentia, 1,40',13”) e Senior Fabrizio Parmigiani (Atletica Piacenza, 2h,01',43”) e del tenente colonnello Massimo Nafisio del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza come “Donatore in divisa” più veloce con il tempo di 1h,38',33”. Gran finale con la consegna delle Pigotte maratonete di Unicef.