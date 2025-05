Placentia Half Marathon, la festa di tutti: giovedì doppio appuntamento su Telelibertà

Sono ancora nell'aria le tante emozioni della 28esima edizione della Placentia Half Marathon. Un'edizione da record sia per quanto riguarda il numero di partecipanti che per il numero di iniziative ed eventi collaterali organizzati nella tre giorni di festa dello sport e della solidarietà che hanno reso ancora più bella la nostra città. Una festa corale alla quale hanno preso parte tutti, dai più grandi ai più piccoli. Da chi ha corso, da chi ha camminato, dai tanti che hanno dato il cinque agli atleti lungo il passaggio sul Facsal fino all'immensa macchina organizzativa impreziosita dal contributo di circa 700 volontari di diverse organizzazioni.

Festa di sport e inclusione

Una mezza maratona per tutti con il valore dell'inclusione rappresentato, come da tradizione, da 'Andrea e i corsari della maratona Onlus'. «Avevamo quattro carrozzine, è stato belle come sempre. Il passaggio sul Pubblico Passeggio è un momento emozionante e ti lascia qualcosa nel cuore, erano contenti i ragazzi in carrozzina e lo erano anche i loro genitori. Naturalmente eravamo molto contenti anche noi». Sono le parole di Alberto Di Muzio, che nel 2007 ha dato vita all’associazione nel ricordo del figlio Andrea, prematuramente scomparso a causa di un tumore cerebrale. L’associazione, che unisce alla dimensione sportiva quella sociale, dal 2011 prende parte alla manifestazione piacentina spingendo sulla carrozzina ragazzi che hanno una disabilità. « Facendolo si sta insieme e non si sente la fatica» dice Di Muzio.

La staffetta Salvati-Salvatori

C’è vita dopo l’arresto cardiaco. A testimoniarlo ancora una volta, ieri mattina sul palco in piazza Cavalli, sono stati i partecipanti della terza staffetta “Salvati-Salvatori” di Progetto Vita, che ha visto protagonisti 19 persone “salvate” da un arresto cardiaco improvviso grazie all’utilizzo del Dae. «C’è vita dopo un arresto cardiaco ed è una vita che vola perché i partecipanti sono arrivati al traguardo molto entusiasti - ha raccontato la presidente di Progetto Vita, Daniela Aschieri, direttrice operativa del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Piacenza - Sono la dimostrazione che si può tornare a una normalità. Molti di loro hanno subito diversi interventi anche cardiologici, ma nonostante ciò sono riusciti a riprendere anche l’attività sportiva».

Pedibus

Anche quest’anno, tra gli eventi collaterali alla Placentia Half-Marathon, partecipatissima è stata la mini-maratona “Pedibus” a sostegno di Unicef, nata grazie alla collaborazione con Infoambiente del Comune di Piacenza e le Scuole Primarie di città e provincia: grazie alle iscrizioni, la sezione piacentina della onlus è riuscita a raccogliere oltre 5mila euro.

Giovedì su Telelibertà le emozioni della mezza maratona piacentina

Giovedì 8 maggio dalle 20.15 su Telelibertà andrà in onda uno speciale con tutti i contributi raccolti da Marco Vincenti durante la giornata di festa. Al centro la gioia e l'entusiasmo dei partecipanti che hanno reso unica questa edizione. A seguire, sempre sul canale 76 del digitale terrestre, l'appuntamento con Finish...ila, produzione ideata e condotta dal giornalista Michele Rancati (che ha corso la mezza maratona con il tempo di un'ora e quarantasette) realizzata in collaborazione con Acrobatic Fitness.