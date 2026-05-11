YouthBank, cento giovani protagonisti con 43 progetti per il futuro del territorio

La nuova edizione di YouthBank entra nel vivo con una giornata di formazione che ha coinvolto 98 ragazzi tra banker e planner negli spazi del complesso Santa Margherita di Piacenza. Un laboratorio di idee e cittadinanza attiva promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano insieme al Comune.

Per il Bando 2026 sono stati presentati 43 progetti, più dei 39 dello scorso anno, per un valore complessivo record di oltre 459mila euro. Colpisce soprattutto la capacità dei giovani di fare rete: il 58% delle proposte nasce in collaborazione con associazioni locali e realtà del Terzo Settore.

La giornata è servita a trasformare le idee in progetti concreti. Al mattino spazio a incontri su comunicazione, identità e project management, mentre nel pomeriggio i partecipanti hanno lavorato su strumenti tecnici per pianificare tempi, obiettivi e budget. Centrale anche il confronto tra planner e banker, chiamati a valutare sostenibilità e impatto delle proposte.

«YouthBank è ormai un punto di riferimento per molti ragazzi del territorio» sottolinea il presidente della Fondazione Roberto Reggi. «Non è solo un’opportunità progettuale, ma un’esperienza che educa alla responsabilità civica e al bene comune».