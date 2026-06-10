Anche The Kolors, Cioffi e Dolcenera a Yoga Radio Bruno Estate Piacenza, giovedì 11 giugno in piazza Cavalli. Vanno ad aggiungersi al cast che vedrà sul palco Anna Tatangelo, Cate Lumina, Clara, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ernia, Frah Quintale, Francesco Renga, Gabry Ponte, J-Ax, LDA & Aka 7even, Nayt, Nicolò Filippucci, Orietta Berti, Samurai Jay, Sangiovanni e Welo.

Per The Kolors si tratta di un graditissimo ritorno, dopo il live di due anni addietro, sempre sul palco di Yoga Radio Bruno Estate Piacenza, e di un assaggio del tour estivo in partenza nelle prossime settimane. Cioffi ritroverà sul palco Noemi - qui nelle vesti di presentatrice insieme a Enrico Papi ed Enzo Ferrari - con cui ha duettato nel brano "Farfalle". Un baile funk intriso di elettronica e sensualità: "Epopea" è il singolo che segna il ritorno di Dolcenera, solo l'antipasto di un nuovo album atteso a breve.

Appuntamento dalle ore 20 in piazza Cavalli. La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Tutte le informazioni su accesso alla piazza, limitazioni al traffico e sicurezza sono disponibili alla pagina dedicata del sito web comunale

Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate Piacenza sarà trasmesso in diretta su Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre), in streaming su radiobruno.it e sull'app ufficiale e gratuita di Radio Bruno. E grazie all'accordo con Mediaset, la serata andrà in onda su Italia 1, in differita e in prima serata, con il titolo "Yoga Radio Estate".

Limitazioni e divieti

E' stata firmata questa mattina, in linea con le normative vigenti e con le disposizioni di sicurezza condivise con Prefettura e Questura, l'ordinanza sindacale che dispone, in occasione del concerto Yoga Radio Bruno Estate Tour 2026, in programma giovedì 11 giugno a Piacenza, il divieto assoluto di somministrazione, consumo, vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine di qualunque genere, prevedendo l'uso di contenitori di carta o altri materiali (preferibilmente biodegradabili e comunque non inquinanti).

Il provvedimento sarà in vigore dalle 13 di giovedì 11 giugno sino alle 4 del mattino di venerdì 12, non solo nell'area di piazza Cavalli ma in via Cavour, via XX Settembre, piazzetta San Francesco, via San Donnino, via Medoro Savini, piazzale Plebiscito, via Sopramuro, largo Battisti, corso Vittorio Emanuele II, vicolo Perestrello, piazzetta e largo Sant'Ilario, via Illica, via Calzolai, piazzetta Grida, piazzetta Pescheria, piazzetta Mercanti, via Mazzini, via Cittadella, corso Garibaldi, largo Matteotti, via Sant'Antonino, via Romagnosi e via San Francesco.

Le limitazioni in questione valgono sia per i cittadini che affluiranno alle aree citate, che non potranno in alcun modo detenere o consumare bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine di qualunque genere, sia per gli esercenti (anche in forma ambulante). La somministrazione in contenitori di vetro e lattine è ammessa solo all'interno dei pubblici esercizi, per il servizio ai tavoli e al bancone, senza possibilità di asporto.

L'ordinanza esplicita inoltre il divieto assoluto, nell'area della manifestazione e nelle vie indicate, l'utilizzo e l'accensione di fuochi d'artificio, botti e giochi pirotecnici di qualsiasi genere, nonché di qualsiasi tipologia di spray urticante di libera vendita o armi e oggetti contundenti o atti a offendere.