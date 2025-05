Alle 20.30 Volley Piacenza: il presente e il futuro della Gas Sales con i massimi dirigenti

Un finale di stagione con lo sguardo già proiettato al futuro: torna questa sera, martedì 6 maggio alle 20.30, Volley Piacenza A Tutto Gas, il format di Telelibertà che racconta da vicino le vicende della Gas Sales Bluenergy. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi biancorossi e gli appassionati di volley.

In studio, una puntata speciale con lo "stato maggiore" del club: ospiti il direttore generale Hristo Zlatanov, il vicepresidente Giuseppe Bongiorni e il direttore sportivo Ninni De Nicolo. Insieme, i vertici della società faranno il punto sulla stagione appena conclusa, che ha regalato a Piacenza il ritorno in Europa. Ma non sarà solo tempo di bilanci: la puntata si preannuncia anche come una finestra privilegiata sulle strategie per il futuro della squadra, tra ambizioni rinnovate e obiettivi da centrare nella prossima annata sportiva. Un’occasione per ascoltare direttamente dai protagonisti quale direzione prenderà il progetto Gas Sales.