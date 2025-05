Perugia non fa sconti, Gas Sales Bluenergy in Coppa Cev

Al termine di un tiebreak infinito, Perugia si aggiudica la serie che metteva in palio il terzo posto di Superlega: per la Gas Sales Bluenergy cala il sipario sulla stagione di Superlega e soprattutto si deve accontentare della partecipazione alla prossima Coppa Cev. Saranno invece gli umbri a prender parte alla manifestazione più nobile, ovvero la Champions League. Un finale amaro al termine di una stagione molto altalenante, caratterizzata anche dal divorzio da coach Anastasi e dall'arrivo di Travica che ha condotto i biancorossi fino alla semifinale playoff, persa con Trento. Applausi per Piacenza, che ha tenuto testa in maniera ammirevole, ai campioni d'Italia uscenti ma che, nel momento chiave del match, ha perso Simon per un infortunio alla caviglia. Nel post gara, tanti applausi per capitan Brizard che ha disputato la sua ultima partita in biancorosso.

GAS SALES BLUENERGY-SIR SUSA VIM PERUGIA 2-3

(25-21 21-25 25-21 17-25 18-20)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 4, Maar 21, Simon 11, Romanò 19, Mandiraci 0, Bovolenta 4, Loreti (L), Salsi 0, Ricci 0, Scanferla (L), Galassi 7, Andringa 8, Gueye 2. N.E. Kovacevic. All. Travica.

Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 8, Plotnytskyi 5, Loser 8, Ben Tara 16, Semeniuk 16, Solé 10, Piccinelli (L), Zoppellari 0, Cianciotta 0, Herrera Jaime 0, Usowicz 0, Colaci (L), Ishikawa 18. N.E. Candellaro. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Puecher, Giardini.

NOTE - durata set: 32', 31', 31', 27', 34'; tot: 155'.

