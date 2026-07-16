Gas Sales, debutto a Padova il 18 ottobre e poi derby con Modena

Sono stati ufficializzati dalla Lega Volley i calendari della Superlega 2026/2027. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizierà il proprio cammino in trasferta, sul campo di Padova, nella prima giornata in programma domenica 18 ottobre 2026.

Il debutto davanti al pubblico del PalabancaSport arriverà già alla seconda giornata, domenica 25 ottobre, con il derby della Via Emilia contro la Valsa Group Modena. A seguire per Piacenza ci saranno la trasferta di Cisterna, il turno infrasettimanale del 4 novembre a Trento e il successivo impegno casalingo contro Rana Verona, valido per l'ultima giornata del primo trittico di novembre.

La sesta giornata vedrà la sfida più attesa contro la Sir Susa Vim Perugia, che arriverà al PalabancaSport il 22 novembre. Una settimana più tardi la Gas Sales Bluenergy sarà impegnata sul campo della Cucine Lube Civitanova, prima del match infrasettimanale del 2 dicembre in casa contro Monza. Il calendario proseguirà con la trasferta di Cuneo del 6 dicembre e quella successiva a Milano. Il ritorno al PalabancaSport è fissato per il 20 dicembre contro la neopromossa Prata di Pordenone.

Per quanto riguarda gli appuntamenti di coppa, la Del Monte Supercoppa si disputerà il 14 e 15 novembre 2026, mentre la Del Monte Coppa Italia di Superlega è in programma il 6 e 7 febbraio 2027. La Supercoppa, come annunciato, non verrà giocata all'estero, anche se per la prossima stagione resta possibile un'edizione oltre i confini italiani.

Il girone di ritorno prenderà il via il 26 dicembre con la sfida casalinga contro l'Itas Trentino. Le festività proseguiranno il 3 gennaio con il derby in trasferta a Modena, prima della seconda parte di stagione che accompagnerà Piacenza fino all'ultima giornata della regular season, fissata per il 28 febbraio 2027 a Verona.

Claudio Durigon nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A - L’assemblea straordinaria della Lega Pallavolo Serie A, riunita oggi a Bologna nell’ambito del Volley Mercato 2026, ha eletto per acclamazione Claudio Durigon come nuovo presidente. Il sottosegretario al Ministero del Lavoro succede a Massimo Righi, che resterà nella struttura con il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione. L’elezione è arrivata durante i tre giorni di incontri dedicati ai club di Serie A. L’evento si chiude oggi con la presentazione della stagione e dei calendari 2026/27, che daranno il via all’82° campionato di Serie A Credem Banca.