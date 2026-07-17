Gas Sales, scelti i numeri di maglia

Sono ufficiali i numeri di maglia scelti dai giocatori della Gas Sales Bluenergy per la stagione 2026-2027, che prenderà il via domenica 18 ottobre con il primo turno di regular season Superlega a Padova.

Tutti i giocatori presenti in rosa nella scorsa stagione hanno mantenuto il numero già indossato in passato. Fra i volti nuovi, da segnalare che il piacentino Manuel Zlatanov ha scelto il 13, lo stesso che aveva sulla maglia nei due anni in cui ha giocato a Ravenna e che ha avuto poche settimane fa nella sua avventura con la nazionale Under 22. Il giovanissimo libero Francesco Rizzo, promosso in prima squadra dal settore giovanile, vestirà la maglia numero 15.

Scelte tutte nuove per i due americani: lo schiacciatore Cooper Steele Robinson che in passato ha indossato il numero 11 ha scelto per questa sua prima esperienza in Italia il numero 2 mentre il centrale Merrick Deon McHenry, che nella sua ultima esperienza francese ha indossato il numero 13, ha scelto di avere sulla maglia il numero 1.

Lo schiacciatore serbo Nikola Brborić legato nelle sue precedenti esperienze in patria al numero 3 o 8 questa volta ha scelto il numero 9.

La rosa

Palleggiatori: Paolo Porro, Dragan Travica.

Schiacciatori: Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov, Cooper Steele Robinson, Nicola Brborić.

Centrali: Gianluca Galassi, Francesco Comparoni, Daniel Iyegbekedo, Merrick Deon McHenry.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Henri Léon.

Liberi: Domenico Pace, Francesco Rizzo.

I numeri

1 Merrick Deon McHenry

2 Cooper Steel Robinson

5 Paolo Porro

6 Henri Léon

8 Domenico Pace

9 Nikola Brborić

10 Francesco Comparoni

12 Gianluca Galassi

13 Manuel Zlatanov

14 Dragan Travica

15 Francesco Rizzo

21 Daniel Iyegbekedo

22 Miguel Gutierrez

23 Alessandro Bovolenta