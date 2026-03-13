Il giro d'Italia dei Tricolori

Cinque titoli di fioretto hanno inaugurato oggi i Campionati italiani a squadre dall’A2 alla C, organizzati dal circolo “Pettorelli” a Piacenza Expo per il quinto anno consecutivo e in programma fino a lunedì.

Nelle cinque categorie di fioretto hanno trionfato squadre provenienti da altrettante regioni. In ambito femminile, la Pro Patria Busto Arsizio è salita sul gradino più alto del podio in A2, precedendo Jesi e il Club Scherma Pisa Antonio di Ciolo. Salerno, invece, è la “regina” di B1, davanti a Scherma Brescia e Latina. Le padovane della Petrarca Scherma, infine, hanno festeggiato in B2 femminile, davanti a Club Scherma Valdera e Circolo scherma Appio.

In A2 maschile, altra medaglia, questa volta del metallo più pregiato, per il Club Scherma Pisa Antonio di Ciolo (seconda Pesaro, terza Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao), mentre i torinesi della Ramon Fonst Torino hanno esultato in B2 davanti a Cus Catania e Cus Siena.

Il programma di sabato e domenica

La seconda giornata di gare dei Campionati italiani a squadre a Piacenza Expo si aprirà alle 9, con un tris di tornei al via. Il fioretto - grande protagonista di ieri nel primo dei quattro giorni di manifestazione - oggi vedrà le ultime due gare maschili con le categorie B1 e C, mentre in contemporanea ci sarà la prima gara di spada, la B1 femminile, dove il Circolo della scherma “Pettorelli” farà il suo esordio agonistico con la propria formazione. Alle 11, invece, spazio al Gran premio di scherma integrata di fioretto, seguita a mezzogiorno dai tornei di spada femminile di C1 e di A2. Il programma del sabato tricolore si concluderà con il via al Gran premio di scherma integrata di sciabola: alle 14 il torneo femminile, seguito un’ora più tardi da quello maschile, altre gare dove saranno in pedana contemporaneamente atleti olimpici e paralimpici.

Domenica, invece, la giornata più ricca a livello di programma, con il numero di gare che approda in doppia cifra (10). Alle 9 la spada maschile di A2, B1 e C1, il Gran premio di scherma integrata di spada e le gare esclusivamente paralimpiche della categoria C di fioretto maschile e femminile. A mezzogiorno protagonista la spada di B2 (maschile e femminile), mentre alle 13 inizieranno i tornei paralimpici della stessa arma (categoria C maschile e femminile).