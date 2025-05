Maiocchi, all'Half Marathon un'assenza pesante

Tra gli oltre 1.600 iscritti della Placentia Half Marathon, questa volta non ci sarà l'uomo in grado di conquistare lo scettro tra i podisti piacentini per ben tre volte sulle cinque partecipazioni complessive. Matteo Maiocchi ha scelto di rallentare, di chiudere con le gare ad altissimo tasso d'agonismo e dove il crono non è semplice corollario: "Io le cose solitamente cerco di farle per bene - dice il 45enne farmacista di Gropparello -: siccome penso che ci sia un tempo per tutto, ho assunto questa decisione. Per nulla semplice, sia chiaro, ma ora mi concederò solo qualche sgambata e sono già tornato in sella alla mia amata bicicletta".

Maiocchi lascia dopo aver centrato un fenomenale 2 ore e 30 minuti all'ultima maratona di Valencia: "E' stato l'apice della mia carriera, un'emozione incredibile e che penso possa rappresentare il giusto epilogo della mia carriera amatoriale" ha detto ancora l'ex Italpose, ora tesserato per il gruppo Up&Down del presidente Alessandro Giovinetti.

"Domenica fortunatamente sarò al lavoro in farmacia e anche se il mio cuore sarà sul percorso dell'Half, riuscirò a non pensarci troppo" ha concluso Maiocchi che, nel 2024, ha chiuso tra i primi cinque italiani nella categoria Master 45.