Piacenza Baseball, sconfitta e progressi

La seconda gara di precampionato ha premiato ieri 7-2 il Sala Baganza, neo promosso in A, ma ha mostrato comunque progressi per il Piacenza Baseball (Serie B). Rispetto al debutto di Codogno, la differenza di categoria si fa sentire, specialmente in attacco, dove gli unici biancorossi degni di nota sono D'Auria e Gardenghi con due valide a testa.

Il campionato è ancora lontano e test come questo sono utili a misurare i progressi e per riprendere confidenza con tattiche e fondamentali del gioco. La partita ha rappresentato un allenamento congiunto condito dal necessario agonismo e per di più sulla lunga distanza delle tredici riprese per dar modo di avvicendare sul mound tutti i lanciatori disponibili.

Mercoledì di nuovo in campo per l'amichevole contro un ospite di prestigio: la nazionale argentina U23.

Piacenza Baseball: Pancini ric/es/3b, Penaloza dh (Nanetti), Perez ss/3b (Carsana 1b), Cetti ec/ed (Mercedes ed), D'Auria 1b (Contardi es), Calderon ed (Zironi ec), Albasi es (Gadenghi ric), Marelli 3b/ss (Pardi ph), Agosti 2b (Hernandez). Lanciatori: Acevedo (3rl 2bv 2bb 1k), Sonano (2rl 2bv 1bb 2k), Faini ( 4rl 5bv 0bb 3k), Lovattini (2rl 1bv 4bb 2k), Naccarella (1rl 0bv 1bb 2k), Sanna L. (1rl 1bv 1bb 1k).