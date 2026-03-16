Piacenza Baseball, vittoria e partnership con Codogno

Buona la prima per il Piacenza Baseball. Nell'amichevole che ieri apriva ufficialmente la stagione 2026, i biancorossi hanno sconfitto 3-2 il Codogno sulla distanza dei dieci innings giocati sul diamante lombardo, vista la parziale impraticabilità del De Benedetti a causa della pioggia. Codogno, squadra attesa dalla Serie A, rappresentava un buon banco di prova, seppur ancora privo dei rinforzi stranieri attesi a breve da oltreoceano. Inoltre, il match è stato impostato a numero prefissato di lanci (questo per dovere di cronaca), anche se la vittoria finale può rappresentare un ottimo stimolo in vista di una stagione di Serie B dalla quale il Piacenza si attende molto. Buoni segnali in special modo dal monte di lancio, dove un po' tutti hanno positivamente impressionato, compresi gli ultimi arrivati Josuel Solano e Luis Acevedo, quest'ultimo atterrato da Santo Domingo solo tre giorni fa.

A margine dell'amichevole è stato ufficiaizzato l'accodo di collaborazione per il 2026 tra Piacenza e Codogno, alla presenza dei vertici di entrambe le società. Secondo quanto consentito a livello federale, tutti gli atleti U21 potranno liberamente essere utilizzati da entrambe le squadre, Codogno in Serie A Silver e Piacenza in Serie B. Un'opportunità assai interessante per i prospetti più promettenti provenienti da entrambe le sponde del Po. Infine, biancorossi e biancazzurri lavoreranno a stretto contatto anche in ambito giovanile, allestendo due squadre miste: un'Under 15 come Piacenza ed una Under 18 come Codogno, rispettivamente nel girone emiliano e lombardo. Una partnership voluta nel reciproco interesse che ha come unica finalità quella di valorizzare nel migliore dei modi gli atleti più giovani a disposizione.