Piacenza Baseball travolgente: il De Benedetti è suo

Prima soddisfazione stagionale per il Piacenza Baseball (Serie B), che con due convincenti vittorie si porta a casa la ventottesima edizione del memorial Giovanni De Benedetti.

Dopo lo spettacolare successo in rimonta di sabato contro gli austriaci del Dornbirn Indians per 4-3, nella seconda giornata i biancorossi hanno posto il loro sigillo sul torneo di casa regolando con uno sbrigativo 4-0 i pari categoria del Dynos Verona. Partita chiusa in verità per i suoi primi 4 innings, con Faini capace di tenere a freno le mazze scaligere.

I momenti risolutivi a metà partita: al quinto inning, partendo da un singolo di Marelli, entrano i primi due punti, agevolati anche da una difesa avversaria troppo impacciata. La squadra di D'Auria fiuta il momento propizio e all'attacco successivo, il sesto, mette al sicuro punteggio e torneo con altri due arrivi a casa base. Attori protagonisti Contardi e Marelli, con due singoli coi quali arrivano in base, ma l'artefice assoluto è Mercedes con un portentoso triplo che li spinge a punto, mettendo definitivamente in ginocchio Verona. Lanciatore vincente Lovattini, salito sul mound proprio nel momento in cui la sfida prende l'inerzia giusta, e alla fine sicura chiusura di Naccarella. Eclatante infine il 3 su 4 nel box di battuta per Marelli, un segnale tra i tanti che il Piacenza si sta avvicinando al campionato nel giusto modo.

Chiudendo sulla cronaca del torneo va registrato il secondo posto finale dei Dornbirn Indians, che nell'ultimo incontro del triangolare hanno avuto ragione dei Dynos Verona col punteggio di 6-1.

Formazione: Hernandez 2b/ss, Pancini es, Penaloza dh /ric, Perez 3b (Agosti 2b), Calderon ed (Contardi), Gardenghi ric (Nanetti dh), Marelli ss /3b, Zironi ec (Mercedes). Lanciatori: Faini (rl4, bv4 bb1 k4 pgl0), Ramirez (rl0.2 bv0 bb3 k0 pgl0), Lovattini (rl1.1 bv1 bbbb0 k2 pgl0), Naccarella (rl1 bv0 bb0 k0 pgl0).