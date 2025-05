Antony dice "oui": Taugourdeau torna al Piacenza

Ieri abbiamo parlato dei tanti addii che stanno caratterizzando il Piace nascente , oggi parliamo di un grande ritorno. Sì, perché quello di Arnaldo Franzini in panchina non sarà l’unico della uova alba biancorossa. Ce n’è un altro appetitoso: Anthony Taugourdeau.È stato proprio il tecnico di Vernasca a chiedere che venisse stretto il cerchio intorno al centrocampista francese, suo fedelissimo dai tempi della prima esperienza biancorossa insieme (dal 2015 al 2017 con promozione in C e un breve ritorno nel 2018, 84 presenze e 20 gol in totale) e ancora nelle ultime stagioni (pure vittoriose) al Lumezzane.Il Piacenza sta trattando con il giocatore un contratto biennale, piccola manna per il francese che compirà 36 anni martedì, ma che è stato ancora un punto di forza del Lumezzane nella stagione di Serie C da poco terminata. Sulla sua saldezza fisica garantisce proprio Franzini, di lui sappiamo che ha qualità tecniche importanti per la serie D, che può assicurare qualche gol su punizione e con i tiri dalla distanza, una delle carenze del Piace degli ultimi tempi. E che è specializzato negli inserimenti offensivi.L’accordo non è ancora ufficiale, prima Togò deve risolvere il contratto che lo lega ancora per una stagione al Lumezzane, ma si tratta di una formalità, visto che lui e la società bresciana hanno la stessa intenzione.