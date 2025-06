Per il nuovo Piace ora c'è il nodo-D'Agostino

Stefano D'Agostino e il Piacenza avanti insieme o si consumerà il secondo divorzio in due anni? Entra nel vivo la fase di ricostruzione della squadra biancorossa che sarà allenata da mister Arnaldo Franzini e la permanenza del fantasista ligure non è del tutto scontata. Non mancano le richieste all'ex Nocerina che ha incontrato i dirigenti di via Gorra, presentando le proprie richieste: "D'Ago" avrebbe richiesto un prolungamento del contratto di un altro anno ma le parti sembrano ancora lontane. Al tempo stesso, sembra che proprio Franzini non abbia posto alcun veto sulla permanenza in rosa del fantasista che a luglio compirà 33 anni.