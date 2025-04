I giovani talenti del basket a Piacenza per la Easter Cup

La Pasqua si avvicina e a Piacenza ritorna la Easter Cup, competizione riservata a compagini della categoria Under 17 Eccellenza organizzata dal consorzio Bakery Piacenza Basket Club Young e che si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 aprile. Saranno tre giornate di gare, su due campi da gioco, con otto squadre partecipanti e circa cento atleti coinvolti.

Si gioca al PalaBakery sito in largo Anguissola e al Pala San Lazzaro di Piacenza. Oltre ai padroni di casa del Piacenza Young, le altre compagini partecipanti provengono da diverse regioni d’Italia: Bea Chieri, Apu Udine, Jbr Rovereto, Cestistica Argenta, Jbstings Mantova, Teramo a Spicchi e Pallacanestro Vigodarzere. Ogni squadra disputerà due partite ogni giorno, con il calendario che prevede una doppia partita per il turno mattutino (dalle 9.30) e per quello pomeridiano (dalle 16.00).

Nel girone Bianco sono inserite le formazioni di Piacenza, Udine, Mantova e Argenta, mentre in quello Rosso vi sono Vigodarzere, Teramo, Chieri e Rovereto. Dopo la fase a girone con gara di sola andata, nel pomeriggio del 18 aprile vi saranno gli incroci tra prime e seconde, e terze e quarte. Nell’ultima giornata del torneo, in programma sabato 19 aprile, sono previste le finali che si disputeranno tutte al PalaBakery. Alle 9.30 quella per il 7°-8° posto, alle 11.30 quella del 5°-6°, alle ore 15.30 la finale di consolazione per il 3°-4° posto, ed alle 17.30 la finalissima per il 1°-2° posto.

«Per questa edizione della Easter Cup ci siamo dati l'obiettivo di creare un torneo il più equilibrato possibile - dice il responsabile giovanile biancorosso Simone Zamboni - e che possa essere di un livello adeguato al nostro gruppo Under 17 Eccellenza. Le squadre partecipanti sono tutte di una fascia simile alla nostra e speriamo che tutte le partite siano punto a punto. Siamo orgogliosi di essere diventati ormai un punto di riferimento per questi tipi di eventi e che diverse società ci contattino per partecipare ai nostri tornei. Ci impegneremo per mantenere un alto livello organizzativo come sempre».