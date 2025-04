Piacenza Basket Club, primo posto matematico

Arriva un nuovo successo esterno per il Piacenza Basket Club in quel di Bertinoro, contro Gaetano Scirea Basket: i ragazzi di coach Vencato disputano una gara di grande solidità e, complice anche il successo di Budrio sulla Magik Parma, si assicurano la certezza matematica del primo posto in classifica nella seconda fase con tre giornate di anticipo.

Il primo vantaggio biancorosso è ispirato da un Perego in grande spolvero, che realizza 7 dei primi 12 punti dei piacentini: al 5’ è 10-12, mentre l’allungo successivo arriva anche grazie all’ingresso del trio Massari-Bussolo-Villa che spinge Piacenza sull’11-20 al 9’, per poi chiudere la prima frazione sul punteggio di 15-22.

Il primo vantaggio in doppia cifra arriva poco dopo l’avvio del secondo quarto, con l’assist di Massari per Bussolo. Bertinoro prova a contenere i biancorossi con la difesa a zona, che risulta però poco efficace contro le bocche da fuoco piacentine. Massari, Roljic (già in doppia cifra) e Righi colpiscono dall’arco dei 6.75m, spingendo Piacenza sul +14 con cui le squadre vanno negli spogliatoi a metà gara (32-46).

Il rientro in campo nel secondo tempo vedere ancora una volta Piacenza padrona delle operazioni, con i due canestri di fila di Matteo Rigoni per il 34-50 e l’ulteriore allungo successivo con il contropiede solitario di Bassani che vale il 39-58 a 4’ dalla fine della terza frazione. Il Piacenza Basket Club non si ferma, chiude sul +21 (46-67) il terzo quarto ed allunga ulteriormente in avvio di ultimo periodo, toccando il massimo vantaggio sul 46-74. Coach Vencato attinge a piene mani dalla propria panchina ed amplia le rotazioni per gestire al meglio le energie e concedere meritati minuti a tutti: alla sirena finale è 57-82, i biancorossi rimangono quindi imbattuti nella seconda fase e sicuri del primo posto in classifica.Il prossimo impegno sarà la sfida casalinga del 25 aprile contro la Benedetto 1964 Cento alle 21.15

Il tabellino

GAETANO SCIREA BERTINORO - PIACENZA BASKET CLUB 57-82 (15-22, 17-24, 14-21, 11-15)

Piacenza Basket Club: Tabellini: Stella 4, Righi 3, Massari 15, Lombardi 1, Bassani 6, Rigoni M. 7, Perego 14, Villa 9, Bussolo 9, Fumi, Roljic 13.All. VencatoAss. all. Tomassini