Bianchi e Singalia, prima volta con il tricolore

Nella terza giornata di gare, i Campionati italiani assoluti di scherma hanno regalato due nuovi campioni italiani per la prima volta con il tricolore sulle spalle. Si tratta di Guillaume Bianchi (Fiamme Gialle) e di Martina Sinigalia (Carabinieri) che hanno conquistato il titolo nel fioretto individuale. Il primo ha piegato nella finale del Palabanca il campione del mondo ed europeo in carica, Tommaso Marini (Fiamme Oro), mentre la seconda ha sconfitto un "mostro sacro" come Arianna Errigo (Carabinieri). Bronzo invece per Damiano Rosatelli (Carabinieri) ed Elena Tangherlini (Esercito). Oggi, dalle 8.45, quarta giornata di gare a Piacenza Expo con i tornei di A1 del fioretto a squadre, le finali dalle 17.30 ancora al Palabanca.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI