Subito spettacolo agli Italiani Assoluti di scherma

Prima giornata di gare e subito grande spettacolo in pedana e in tribuna ai Campionati italiani Assoluti di scherma, in corso di svolgimento tra Piacenza Expo e Palabanca. Un allestimento suggestivo, degno di palcoscenici internazionali, ha fatto da cornice alle gare individuali di sciabola, la prima delle tre armi protagonista nella rassegna tricolore di Piacenza, che si concluderà martedì 10 giugno. Alta tensione sotto la maschera, sorrisi e il gusto di godersi uno spettacolo notevole sui seggiolini, con anche la musica a dare il suo contributo. Così è stata scandita la giornata inaugurale.

Domani si replica con i due titoli di A1 (maschile e femminile) sempre della sciabola, che poi sabato passerà il testimone al fioretto.