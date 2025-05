Prima società classificata nel combattimento libero, seconda piazza nella classifica generale. Un ennesimo bilancio da urlo per il Karate Farnesiana che, al trofeo Csen interregionale Karate Kids di Metato, nel Pisano, ha condotto sui diversi podi ben 16 giovani atleti.

Sono state addirittura 13 le medaglie d’oro terminate nel bottino dei ragazzi allenati da Gianluigi Boselli, Giorgio Livelli e Pier Paolo Cagnoni. Questi i ragazzi che hanno ottenuto il primo posto nelle differenti categorie di peso nel corso dei match che hanno coinvolto atleti tesserati per ben 45 diverse società del Nord e centro Italia. Si tratta dei Cadetti Ginevra Livelli e Khadija El Menaoui, tra gli Under 12 di Camilla Imberti, Solidea Ballarin, Ishaq Kouhaih, Elia Famà, Chiara Cammi, Martina Stefanelli, Youssef Roiumi, Yahya Fellous ed Elena Vasic. Ori anche per gli Under 14 Yasmin Cherif e Anas Fellous.

Si sono “accontentati” del secondo posto la Cadetta Inela Kuljanovic e l’Under 12 Nicole Famà. Terzo posto invece per AichaKouhaih (Under 14). Alcuni atleti delle categorie cadetti juniores erano invece impegnati a Bologna per l’allenamento Fijlkam Centro Tecnico Regionale Emilia Romagna. Prossimo impegno, all’Open League Fijlkam, a Busto, valevole per il ranking azzurro.