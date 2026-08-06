Coppa: il 23 Fiorenzuola-Nibbiano, il 30 Piace-Correggese

Si aprirà alle 16 di domenica 23 agosto con il derby Fiorenzuola-Nibbiano&Valtidone la stagione ufficiale delle squadre piacentine di Serie D. Le due neopromosse si sfideranno nel turno preliminare di Coppa Italia, la vincitrice riceverà la domenica successiva alla stessa ora il Lentigione nel primo turno della competizione. Lo stesso giorno, debutterà il Piacenza, che ospiterà la Correggese.

Le altre date:

7 ottobre 2026 – Trentaduesimi

28 ottobre 2026 – Sedicesimi

18 novembre 2026 – Ottavi di finale

9 dicembre 2026 – Quarti di finale

20 gennaio 2027 – Semifinali andata

3 febbraio 2027 – Semifinali ritorno

La finale potrà disputarsi in un doppio confronto di andata e ritorno (17 febbraio-3 marzo) o in gara unica (4 marzo).



L’ordine di svolgimento delle gare viene stabilito da sorteggio fino ai trentaduesimi, a seguire sarà determinato dal principio dell’alternanza casa/trasferta nel turno precedente. Per quanto concerne le modalità di qualificazione al turno successivo o determinazione vincente della finale, direttamente i rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sia in gara unica che nel format andata e ritorno.