Serie D, le piacentine nel girone B con Chievo e Milan

Piacenza, Nibbiano&Valtidone e Fiorenzuola disputeranno il prossimo campionato di Serie D, in partenza il 6 settembre, nel girone B.

Scampato il tanto temuto girone D, con la corazzata Pistoiese, le piacentine si troveranno comunque di fronte avversarie di tutto rispetto, a cominciare dal Chievoverona (guidato dal ds Luca Matteassi) al Milan Futuro. Le altre sono Brusaporto, Club Milano, Leon, Palazzolo, Pavonese, Real Calepina, Rovato, Scanzorosciate, Tritium, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Caldiero Terme e Virtus Verona.





Tutti i gironi della Serie D 2026/27

Con una diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti seguita da migliaia di utenti, il Dipartimento Interregionale ha svelato la composizione dei gironi della Serie D 2026/2027.

Per la seconda stagione consecutiva, la massima serie dilettantistica si presenta nel format a 162 squadre divise in nove raggruppamenti da 18 formazioni ciascuno. Numeri che ne fanno il campionato più rappresentativo d’Italia con ben 19 regioni su 20 presenti (con la sola eccezione della Valle d’Aosta) e ben 81 province.

Il regolamento prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Tre gli under obbligatori previsti: un 2006, un 2007 e un 2008.

Girone A: Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Chisola, Derthona, Gozzano, Lascaris, Saluzzo, Valenzana Mado, Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese, Sestri Levante.

Girone B: ​Brusaporto, ​Club Milano, ​Leon, ​Milan Futuro, ​Palazzolo, ​Pavonese, ​Real Calepina, ​Rovato, ​Scanzorosciate, ​Tritium, ​Villa Valle, ​Virtus Ciseranobergamo, ​Caldiero Terme, ​Chievoverona, ​Virtus Verona, ​Fiorenzuola, ​Nibbiano e Valtidone, ​Piacenza.

Girone C: Brian Lignano, Cjarlins Muzane, LME, Triestina, Obermais, Virtus Bolzano, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Legnago Salus, La Rocca Altavilla, Luparense, Mestre, Sandonà, Schio, Union Clodiense Chioggia.

Girone D: Citta’ di Pontedera, ​Pistoiese, ​Cittadella Modena, ​Correggese, ​Lentigione, ​Tropical Coriano, ​Arconatese, ​Aurora Pro Patria, ​Castellanzese, ​Crema, ​Casatese Merate, ​Oltrepò, ​Pavia, ​Pro Sesto, ​Sant’Angelo, ​Solbiatese, ​Varese, ​Varesina.

Girone E: Flaminia Civitacastellana, ​Aquila Montevarchi, ​Follonica Gavorrano, ​Ghiviborgo, ​Grassina, ​Lucchese, ​Prato, ​Rondinella Marzocco, ​San Donato Tavarnelle, ​Scandicci, ​Seravezza, ​Siena, ​Tau Altopascio, ​Terranuova Traiana, ​Nuova Ternana, ​Mezzolara, ​Progresso, ​Sasso Marconi.

Girone F: Ancona, ​Atletico Ascoli, ​Forsempronese, ​Maceratese, ​Montecchio Gallo, ​Recanatese, ​Vigor Senigallia, ​Citta’ di Lanciano, ​Giulianova, ​L’Aquila, ​Notaresco, ​Santegidiese, ​Teramo, ​Angelana, ​Foligno, ​Pietralunghese, ​Sporting Trestina, ​Termoli.

Girone G: Budoni, ​Cos Sarrabus Ogliastra, ​Monastir, ​Ossese, ​Sassari Lattedolce, Albalonga, ​Anzio, ​Aranova, ​Atletico Lodigiani, ​Certosa V. Campagnano, ​Città di Anagni, ​Trastevere, ​Unipomezia, ​Afragolese, ​Gelbison, ​Paganese, ​Sarnese, ​Venafro.

Girone H: Bisceglie, ​Brindisi, ​Fidelis Andria, ​Gravina, ​Manfredonia, ​Martina, ​Nardo’, ​Virtus Francavilla, ​Francavilla, ​Melfi, ​Flegrea Puteolana, ​Ischia Isola Verde, ​Nocerina, ​Palmese, ​Puteoli Real Normanna, ​Real Forio, ​Ebolitana, ​Gladiator.

Girone I: Athletic Palermo, Avola, Castrumfavara, Enna, Gela, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Nuova Igea Virtus, Ragusa, Siracusa, Trapani, Digiesse Praiatortora, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia.