A Castelsangiovanni in arrivo 400 tifosi della Spal

Difficile rammentare l’ultimo sold out al “Soressi” di Castelsangiovanni, mentre è molto più semplice prevederlo per domenica prossima per la prima giornata del campionato d’Eccellenza che vedrà la gagliarda matricola azulgrana di mister Massimo Ciotola ospitare la ben più quotata e blasonata Spal.

Al seguito della compagine estense è previsto un seguito di almeno 400 sostenitori, pari al numero di biglietti che, previo accordo e benestare della locale questura, il club del presidente Davide Cardillo ha riservato alla tifoseria ospite. Probabile, per non dire certo che andranno a ruba in quel di Ferrara.

Giusto non andare oltre, tanto per ragioni di ordine pubblico quanto per consentire anche agli appassionati piacentini di gustarsi la sfida in questione, solo sulla carta sorta di Davide contro Golia, dato che la capienza della tribuna del “Soressi” è attestata, all’incirca, sulle 650 unità.