Castelsangiovanni si prepara all'arrivo della Spal

Per la Castellana Fontana il ritorno in Eccellenza sarà doppiamente speciale, visto che domenica per la prima di campionato arriverà la Spal allo stadio comunale Pinetto Soressi.

«Se durante una normale partita di campionato – dice l’assessore allo Sport di Castelsangiovanni, Andrea Trespidi – le nostre tribune sono abituate ad ospitare una media di un centinaio di tifosi o poco più; questa domenica ne aspettiamo 400 della squadra ospite, a cui si aggiungeranno i tifosi della Castellana Fontana».

La società consiglia di acquistare i tagliandi in prevendita (da Emilio Tramelli, via Calvi 35 a Castelsangiovanni), quelli eventualmente avanzati saranno in vendita il giorno della gara al Soressi dalle 16. La capienza totale sarà di poco superiore alle 600 unità.

Per evitare qualsiasi tipo di intoppo il cantiere per il restyling dello stadio, i cui lavori avrebbero dovuto partire lunedì scorso, è slittato a lunedì prossimo. Nel frattempo per pianificare al meglio l’accoglienza e il sistema di sicurezza, l’altra mattina si è tenuto un sopralluogo all’interno dello stadio comunale, alla presenza di rappresentanti di questura e Polizia locale, insieme all’assessore Trespidi e personale degli uffici comunali.

Al termine, sono state date alcune indicazioni. «Il parcheggio interno al Soressi – spiega Trespidi – sarà riservato unicamente ai calciatori delle due squadre, dirigenza e personale di servizio. Per i restanti spettatori sarà a disposizione il parcheggio della Coop, adiacente allo stadio».

Il tennis club Campagnoli, confinante con lo stadio comunale, domenica chiuderà a mezzogiorno. Il servizio d’ordine sarà assicurato da steward e forze dell’ordine. Il fischio di inizio sarà alle 17.30.