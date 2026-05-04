Ciotola e la dedica a una tifosa speciale VIDEO

Emerge improvvisa da chissà dove la maglia celebrativa: “La banda di Massimo” è tutta raffigurata sulla t-shirt che mister Ciotola nemmeno sapeva esistesse, «ma ci credevo perché questo è un gruppo straordinario. Non ci sono aggettivi». Sul retro, si è puntato sull’ironia: campeggia la griglia di partenza formulata in estate per un torneo in cui la Castellana Fontana è relegata in seconda fila da chissà quale esperto addetto ai lavori.

«Sul piano personale è stata una stagione particolare - dice Ciotola con la voce sempre più rotta dall’emozione e gli occhi gonfi - la prima dedica è a mia moglie Silva, impareggiabile e che si è ritrovata con il marito alla guida della Castellana e nostro figlio Lorenzo nel Gotico. E poi è ovvio che il pensiero va a mia mamma, che è lassù, e resta la mia prima tifosa», chiude Ciotola prima di essere travolto dai suoi uomini.