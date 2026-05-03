Gotico o Castellana: il giorno del verdetto
I risultati in tempo reale di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria
Redazione Online
|26 minuti fa
A tenere banco negli ultimi 90’ della regular season dei campionati regionali, c’è l’emozionante sprint per il titolo di Promozione. La capolista Gotico Garibaldina deve necessariamente sbancare il Maniforti di Medesano, tana dell’incomoda terza della classe, per conservare l’incollatura di vantaggio sulla Castella Fontana, a sua volta favorita nel confronto del Soressi col già retrocesso Noceto.
Restando in tema di Promozione attese buone news per la salvezza diretta di Spes e Carpaneto Chero, possibile per entrambe in caso di blitz sui campi di Langhiranese e Luzzara.
Restando in tema di Promozione attese buone news per la salvezza diretta di Spes e Carpaneto Chero, possibile per entrambe in caso di blitz sui campi di Langhiranese e Luzzara.
In Prima, meritato tributo, al “Tiramani”, per la scudettata Lugagnanese di mister Fermi, con gli ospiti dell’Arquatese ben più motivati a prendersi la posta confidando di irrompere in area playoff. Su quasi tutti gli altri campi ultimi 90’ infuocati per la definizione delle griglie playoff e playout.
2ª Categoria girone A (15.30)
Finale playoff: Bobbio-Virtus.
Finale playoff: Bobbio-Virtus.
2ª Categoria girone B (16.30)
Playout: Fonta Calcio-Corte (andata 0-0).
Playout: Fonta Calcio-Corte (andata 0-0).
3ª Categoria girone (15.30)
Semifinali playoff: San Corrado-At. Pontolliese (Al Puppo); Santantonio-San Rocco.
Semifinali playoff: San Corrado-At. Pontolliese (Al Puppo); Santantonio-San Rocco.
3ª Categoria B (15.30)
Semifinali playoff: Fortitudo-Omi Academy (al Bricchi di Fiorenzuola); Gropparello-Vernasca.
Semifinali playoff: Fortitudo-Omi Academy (al Bricchi di Fiorenzuola); Gropparello-Vernasca.
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica