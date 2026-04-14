Euforia Alberici: «In Serie D non saremo una meteora»

Un successo tira l’altro, dall’ambito industriale a quello calcistico, per il benemerito imprenditore Valter Alberici. Costretto all’estero per importanti motivi di lavoro, non si sottrae dall’approfondimento di più temi relativi al suo Nibbiano&Valtidone. Scudetto che fa il paio con la seconda Coppa regionale messa in bacheca battendo nella finalissima la ben più blasonata Spal, in un’altra data che rimarrà indelebile negli annali del club biancazzurro.

«Sono state emozioni forti – osserva Alberici - è stata una straordinaria cavalcata. Scudetto meritato come il successo in Coppa, per un bis di cui andare molto orgogliosi. E non è finita qui...».

In che senso?

«Nel senso che le motivazioni restano alte alla ricerca del record di punti nei tornei a 18 squadre e per il titolo di regina regionale attraverso la finale con la vincente del girone B. È il mio miglior Nibbiano&Valtidone, tanto sul piano qualitativo quanto per eccelse doti morali».

Un momento della grande festa di domenica sera del Nibbiano&Valtidone

Ad oltre sessant’anni dalla rifondazione del Nibbiano con in prima linea anche suo padre è ora tempo di mettere piede in D: roba da stropicciarsi gli occhi?

«Nemmeno immaginabile, ripartendo dalla Terza categoria. Ma l’ultimo decennio ci ha visto sempre protagonisti in Eccellenza, anche nella prima stagione che ci ha visto in testa prima degli infortuni accusati da due attaccanti di razza quali Piccolo e Volpe».

Parliamo di futuro?

«Non saremo una meteora in Serie D: punteremo a salvarci senza patemi con un gruppo fondato su quello attuale. Non anticipo altro perché col mister, davvero bravo sotto ogni punto di vista e con cui verbalmente ci siamo già accordati per la conferma, cominceremo a ragionare in prospettiva futura dalla prossima settimana. Anche sul tema della juniores, che faremo in accordo con una delle diverse società, tra cui gli amici del Piacenza, che ci hanno offerto collaborazione in merito e su quello del possibile campo da gioco. Per scaramanzia, sin qui, non abbiamo affrontato l’argomento. Lo faremo prossimamente».