Il Nibbiano è nella storia VIDEO

Il Nibbiano&Valtidone è nella storia. Vincendo per 1-0 sul campo del Campagnola (gol di Piscicelli al 14'), i biancazzurri hanno aritmeticamente vinto il campionato di Eccellenza, con tre giornate di anticipo.

Una stagione letteralmente dominata, in cui i ragazzi del presidente Valter Alberici hanno distrutto la concorrenza della Vianese e del Fiorenzuola, vincendo anche la Coppa regionale.

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