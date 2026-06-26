Il Gotico: «Tutelati i giocatori oggi al San Nicolò»

Quale futuro per il bacino calcistico del San Nicolò dopo il cambio di gestione del locale impianto “Sandro Pietra”, per i prossimi cinque anni affidata al Gotico Garibaldina?

Il presidente biancorosso, Filippo Lusignani, è chiaro: «Il nostro progetto è inclusivo, oltre che impegnativo; l’identità di ogni squadra verrà rispettata e ricalcata, senza smembrare nulla. Al di là dell’ovvio trapasso nei colori biancorossi del Gotico Garibaldina».

Il club in questione ha nel frattempo invitato tutte le famiglie dei giovani tesserati del San Nicolò alla presentazione della programmazione calcistica per la stagione ventura: l’appuntamento è per mercoledì prossimo, 1° luglio, alle 18.30 al Centro culturale di San Nicolò.

Per chi non intende adeguarsi alla nuova situazione l’alternativa più gettonata sembra quella del passaggio al settore giovanile del Rottofreno, fermo restando altri possibili indirizzi.

Terza categoria con il nome Libertas

Verosimilmente, invece, la prima squadra maschile allestita ex novo e rientrante nel progetto presentato da Groppalli confluirà nella Libertas del presidente Christian Cella, a sua volta subentrato a Groppalli nella proprietà dell’Agazzanese.

Squadra che sarà al via del campionato di Terza categoria e che non varierà i propri connotati originali, al di là del cambio di denominazione sociale, col responsabile tecnico dell’attività di base del San Nicolò Emanuele Frazzi come direttore generale e Davide Bolzoni in qualità di mister.

Calcio femminile verso Agazzano

Resta invece da capire quello che sarà il futuro del movimento femminile del San Nicolò. Il responsabile del settore specifico, Gigi Sebastiani non nasconde il suo disappunto circa l’esito del bando di gara («sarebbe stato molto meglio se la gestione del “Pietra” fosse rimasta nelle buone mani in cui è stata negli ultimi anni»), ma al tempo stesso promette di dare continuità al proficuo lavoro fatto nel recente triennio. «Avanti col progetto di allestire cinque squadre per l’imminente stagione, tra le Pulcine, una di Under 12, Under 15, Under 19 e la prima squadra in Promozione. Magari sotto il marchio e coi colori sociali dell’Agazzanese».