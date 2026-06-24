Il Gotico Garibaldina gestirà lo stadio di San Nicolò
È l'esito del bando di gara indetto dal Comune di Rottofreno
Redazione Online
|1 ora fa
Il Gotico Garibaldina gestirà per i prossimi cinque anni l’impianto da calcio Sandro Pietra di San Nicolò. E’ stato questo l’esito del bando di gara indetto dal Comune di Rottofreno per individuare il gestore di uno stadio che comprende, oltre al campo regolamentare in erba, anche due terreni in sintetico e diversi spogliatoi a servizio.
Il Gotico ha così battuta la concorrenza del San Nicolò, società che rientra nell’orbita della famiglia Groppallli che, fino a poche settimane fa, presiedevano anche l’Agazzanese.
Nella prossima stagione, oltre alle formazioni giovanili, la prima squadra del Gotico dovrebbe disputare le gare interne proprio a San Nicolò.