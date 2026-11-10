Araldi torna in sella: «Voglio salvare il Fiorenzuola»

Il Fiorenzuola, ultimo nel girone B di Serie D con 6 punti dopo 11 giornate, torna nelle mani di mister Nicolò Araldi.

La società rossonera ha comunicato ufficialmente il ritorno dell'allenatore, esonerato dopo la prima giornata di campionato. Prende il posto di Alberto Villa, arrivato proprio al posto di Araldi e sollevato dall'incarico ieri sera. Il ritrovato tecnico, che aveva guidato il Fiorenzuola nello scorso campionato di Eccellenza (concluso con la sconfitta alla finale playoff nazionale, seguita poi dal ripescaggio in Serie D) ha già diretto il primo allenamento, tra l'altro con solo 15 giocatori a causa dei tanti infortuni. Prima, però, squadra a rapporto per un'ora negli spogliatoi con il presidente Luigi Pinalli e gli altri dirigenti rossoneri.

«Ho una grande voglia di salvare il Fiorenzuola», le prime parole dell'allenatore tornato in sella.