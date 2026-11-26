Buon sangue, piacentino, non mente. Soprattutto se si parla di attaccanti.

Lorenzo Paratici, figlio di Fabio (borgonovese doc, attualmente direttore sportivo della Fiorentina dopo anni alla Juventus e al Tottenham), ha trascinato la Primavera della Roma alla vittoria per 2-1 sul campo del Paris Saint Germain in Youth League, la Champions League giovanile.

Il bomber classe 2008 (in prestito dalla Sampdoria, con cui ha firmato il primo contratto da professionista) ha prima messo dentro di piatto un cross rasoterra dalla sinistra di Carlaccini e poi staccato bene sul primo palo e girato in rete di testa un cross dalla destra.

Per lui sesto gol, per la baby-Roma qualificazione anticipata ai sedicesimi di finale.